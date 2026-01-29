Двое рабочих погибли при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске

Пожарные продолжают локализацию пожара на кровле одного из корпусов ТЭЦ-3 в Хабаровске, сообщило региональное МЧС. Погибли двое рабочих подрядной организации, еще один пострадал и был госпитализирован.

По данным МЧС, загорелась деревянная обрешетка кровли на 15 кв. м. Также тлеет обшивка здания на 100 кв. м, из-за чего наблюдается сильное задымление. К тушению привлечен 21 человек и семь единиц техники. В ведомстве добавили, что на работу предприятия пожар не повлиял.

ЧП случилось сегодня утром. По предварительным данным, на кровле ТЭЦ проводились ремонтные работы. Хабаровская краевая прокуратура начала проверку. Ведомство сообщило, что ограничения коммунальных услуг не зафиксировано.