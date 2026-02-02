Суд решил лишить лицензии выксунского нотариуса Татьяну Егорову

Выксунский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск о лишении Татьяны Егоровой права нотариальной деятельности, указано в карточке дела. Как и в случае с ее дочерью Олесей Захаровой, истцом выступала Нижегородская нотариальная палата.

Госпожа Егорова сообщила «Ъ-Приволжье», что решение было вынесено в ее отсутствие, она просила отложить рассмотрение в связи с больничным: на заседании 23 января у нее случился гипертонический криз. Суду была предоставлена справка, что по состоянию здоровья ответчик не может участвовать в судебном заседании.

Татьяна Егорова намерена обжаловать решение суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», Татьяна Егорова связывает иски против нее и дочери с конфликтом с руководителем палаты Кириллом Лазориным: в 2014 году на общем собрании она выступила против строительства шестиэтажной штаб-квартиры в Нижнем Новгороде за счет бюджета палаты.

Обе они входили в число нотариусов, оспаривающих покупку палатой бывшего складского корпуса Нижегородской ярмарки. В иске они упомянули и другие необоснованные, на их взгляд, расходы. В том числе покупку Maybach за 29 млн руб.

Татьяна Егорова и Олеся Захарова считали выговоры, послужившие поводом для лишения статусов, формальными. Кирилл Лазорин в свою очередь уверял, что конфликта у него нет, а решения о лишении статуса нотариусов связаны с их нарушениями.

Иван Сергеев