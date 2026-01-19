Суд решил лишить лицензии варнавинского нотариуса Олесю Захарову

Варнавинский райсуд удовлетворил иск о лишении Олеси Захаровой права нотариальной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба суда 18 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истцом была нотариальная палата Нижегородской области, которая ранее несколько раз привлекала нотариуса к дисциплинарной ответственности. Решение суда от 15 января 2026 года в законную силу пока не вступило.

Среди выявленных нарушений нотариуса Олеси Захаровой: несвоевременное внесение нотариальных действий, отсутствие средств видеофиксации в нотариальной конторе, неполное установление информации о принадлежности имущества при установлении договора дарения квартиры.

Как писал «Ъ-Приволжье», вместе с госпожой Захаровой палата пытается лишить права нотариальной деятельности и ее мать Татьяну Егорову. По словам последней, ее конфликт с руководителем палаты Кириллом Лазориным тянется с февраля 2014 года, когда на общем собрании она выступила против строительства шестиэтажной штаб-квартиры в Нижнем Новгороде за счет бюджета палаты, складывающегося из взносов.

Обе они входили в число нотариусов, которые коллективно оспаривали покупку палатой бывшего торгово-складского корпуса Нижегородской ярмарки. В иске они упомянули и другие необоснованные, на их взгляд, расходы. Среди них покупка автомобиля Maybach за 29 млн руб.

Татьяна Егорова и Олеся Захарова считали выговоры формальными. Кирилл Лазорин в свою очередь уверял, что конфликта у него нет, а решения палаты о лишении статуса нотариусов связаны с их нарушениями.

Дело о лишении права нотариальной деятельности Татьяны Егоровой пока находится на рассмотрении в выксунском суде.

Галина Шамберина