Maybach до суда довезет

В Нижегородской области продолжается конфликт между руководством Нижегородской областной нотариальной палаты (НОНП) и группой нотариусов, несогласных с ее сделками: покупкой элитных автомобилей, бывшего склада Нижегородской ярмарки под реставрацию и затратами на строительство штаб-квартиры. Нотариальная палата обратилась в Выксунский райсуд с иском о лишении статуса нотариуса Татьяны Егоровой, которая стала основным критиком решений. Такой же иск подготовлен против ее дочери, работающей нотариусом в Варнавино. Президент НОНП Кирилл Лазорин уверяет, что никакого конфликта с семьей Егоровых у него нет, а палата юридически защищает решения большинства нотариусов, которые коллегиально принимали решения о тратах общих денег.

Расходы на строительство штаб-квартиры привели к противоречиям в сообществе нотариусов

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Выксунский райсуд поступил иск Нижегородской нотариальной палаты НОНП, которая просит лишить нотариуса Татьяну Егорову права заниматься профессиональной деятельностью. Формальным основанием стали два дисциплинарных взыскания, после которых палата по Кодексу этики вправе ставить вопрос о запрете на профессию. Сначала в 2024 году в ходе проверки комиссия нотариальной палаты нашла нарушения в делопроизводстве практикующего в Выксе нотариуса, объявив Татьяне Егоровой строгий выговор. В 2025 году она получила второе взыскание, когда с адвокатом приехала на проверку в контору своей дочери Олеси Захаровой, работающей нотариусом в Варнавино.

По выводам проверяющих, мать мешала проведению проверки дочери, пререкалась с ними, чем «умалила профессиональное достоинство» коллег. Это взыскание Татьяна Егорова оспаривает в суде, считая проверку «заказной» и предлагая просмотреть видеозапись этого мероприятия. К Олесе Захаровой НОНП также подготовила иск о лишении права работать нотариусом.

Татьяна Егорова полагает, что попытка лишить ее статуса связана с критикой действий президента НОНП Кирилла Лазорина.

Этот конфликт, по ее словам, тянется с февраля 2014 года, когда на общем собрании госпожа Егорова выступила против решения строить шестиэтажную штаб-квартиру НОНП в Нижнем Новгороде за счет бюджета палаты, складывающегося из взносов нотариусов. «После собрания я получила выговор и строгий выговор в течение шести месяцев», — рассказала она.

Здание штаб-квартиры построено, но два этажа в нем НОНП отдала под частную клинику, чтобы погасить взятые на стройку займы.

Кроме расходов на это строительство Татьяна Егорова критиковала решения палаты о покупке автомобиля Maybach за 29 млн руб. и бывшего торгово-складского павильона Нижегородской ярмарки.

За аварийный объект культурного наследия, которому еще предстоит дорогостоящая реставрация, палата заплатила 13,7 млн руб. Недавно пятеро нижегородских нотариусов подали иск о расторжении этой сделки НОНП с администрацией города. По мнению Татьяны Егоровой, руководство палаты на взносы ее членов занялось коммерческим девелопментом, строя и покупая не нужные нотариусам здания, загоняя организацию в долги и повышая финансовую нагрузку на профессиональное сообщество.

Президент НОНП Кирилл Лазорин иск к Татьяне Егоровой объяснил ее нарушениями. По его словам, подтвержденный судом первый выговор нотариуса был не единственным. Он заверил журналистов, что никакого конфликта с пятью нотариусами у него нет и каждая из сторон в судах доказывает свою позицию. Кирилл Лазорин сообщил, что все решения о крупных расходах 165 нотариусов Нижегородской области принимали коллегиально на общих собраниях и заседаниях правления НОНП. Поэтому он как президент лишь исполнял решения, принятые большинством голосов.

Покупку Maybach и второго автомобиля, минивэна Мercedes господин Лазорин объяснил тем, что членам палаты для поездок по Нижегородской области нужны были автомобили «повышенной комфортности и проходимости».

По словам президента палаты, двумя служебными машинами пользуется не только он, но и еще «примерно 80 нотариусов, входящих в органы управления». При этом руководитель палаты предложил журналистам поинтересоваться, на каких иномарках ездят нотариусы, критикующие приобретения этих машин.

По словам Кирилла Лазорина, отделку здания штаб-квартиры НОНП на Ковалихинской улице площадью 7,5 тыс. кв. м (в нем проданы 48% площадей) в палате рассчитывают завершить в 2026 году. После этого она сможет заехать в новый офис, а старый офис на улице Невзоровых продать или сдать в аренду. Аварийное здание бывшего ярмарочного павильона было куплено под архив, чтобы хранить 214 тыс. единиц документов. Президент палаты добавил, что реставрация объекта станет вкладом нижегородских нотариусов в сохранение культурно-исторического наследия Нижнего Новгорода.

«Я считаю, что мы все делаем правильно, в соответствии с законом и решением общего собрания», — подытожил Кирилл Лазорин, предложив дождаться судебных решений по всем спорам.

Его оппоненты утверждают, что согласие общего собрания на приобретение ОКН было запрошено и оформлено уже после заключения сделки. А нотариус Алексей Ромашин пояснял, что покупку дорогостоящих автомобилей президент совершил единолично: в повестке заседания правления этого вопроса не было. Узнав об этом постфактум, нотариус вышел из членов правления НОНП.

После появления иска о лишении Татьяны Егоровой статуса нотариуса жители Выксы собрали 356 подписей в ее защиту. Они направили губернатору Глебу Никитину коллективное письмо с подписями, сообщив, что нотариус Егорова 30 лет работает в городе и пользуется в обществе заслуженным уважением. «Считаем, что нотариус работает не для палаты, а для людей»,— указали подписавшиеся граждане, попросив губернатора вмешаться и «не допустить несправедливости».

В Варнавино собрали около 100 подписей за нотариуса Олесю Захарову.

Роман Кряжев