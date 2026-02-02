И.о. директора «Областной газеты» назначен Александр Лакедемонский

Главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский утвержден исполняющим обязанности директора издания с 2 февраля после отставки прошлого руководителя Антона Третьякова, рассказала «Ъ-Урал» глава департамента информационной политики Свердловской области Инна Аверкова. По ее словам, господин Третьяков написал заявление об уходе спустя три года работы в должности из-за решения «заняться новым проектом».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инна Аверкова отметила, что власти региона рассматривают разные варианты обновленной структуры руководства «Областной газеты». «Как будет принято конкретное решение, мы всех уведомим о нем»,— заверила она. По данным источника «Ъ-Урал», один из вариантов предполагает объединение должностей главного редактора и директора.

Александр Лакедемонский пообщался с «Ъ-Урал» только узнав о наличии официального комментария департамента информполитики. Он подчеркнул, что продолжает руководить редакционным коллективом «Областной газеты». «Учитывая, что Антон Валерьевич Третьяков непосредственно участвовал во всех основных творческих процессах, и это была очень весомая поддержка, сейчас для нас прежде всего важно обеспечить полное и своевременное решение задач, которые ставят перед нами учредители. А также не снижать динамику начатых ранее преобразований, направленных на создание единой редакционной службы печатного и сетевого изданий, внедрение новых форматов визуального контента, развитие нашего канала Дзен и т.д.»,— сказал господин Лакедемонский.

Главный редактор добавил, что издание продолжает нести «серьезные большие партнерские обязательства» в рамках Года единства народов России перед Домом народов России, региональным отделением Ассамблеи народов России, организаторами проекта «Эпоха героев и побед» (Екатеринбургской епархией и Духовным управлением мусульман Свердловской области) и территориальными органами безопасности. «Надеюсь, коллектив, который мы с Антоном Валерьевичем на протяжении трех лет бережно и скрупулезно собирали, с ними справится»,— отметил Александр Лакедемонский.

Общественно-политическое издание «Областная газета» издается с 8 марта 1990 года (сначала газета называлась «За власть советов»). Учредителями являются губернатор и законодательное собрание Свердловской области.

Александр Лакедемонский занимает должность главного редактора «Областной газеты» с июня 2022 года. Выпускник журфака УрГУ. До работы в издании несколько лет занимался информационным направлением в компаниях «Мосэнерго» и «Россети Центр» (Москва), сотрудничал с деловыми изданиями, включая газету «Коммерсантъ-Урал» и журнал «Эксперт».

