На Дону средняя цена топлива достигла 66,79 рубля в конце января

В Ростовской области средняя стоимость бензина увеличилась на 31 коп. в январе и достигла 66,79 руб./л. Об этом сообщает Росстат.

По информации аналитиков, топливо марки АИ-92 подорожало на 16 коп. до 62,22 руб. Горючее АИ-95 теперь стоит 69,07 руб. — на 36 коп. больше декабрьских показателей. За бензин АИ-98 автомобилисты платят 90,39 руб., что на 45 коп. выше расценок прошлого месяца.

Максимальный рост цен зафиксирован на дизельное топливо — его стоимость составляет 71,92 руб./л, увеличившись почти на рубль по сравнению с концом декабря.

В Южном федеральном округе самое дорогое горючее продают в Севастополе — 76,77 руб./л, и Крыму — 75,54 руб. Стоимость топлива АИ-98 в этих регионах приближается к 100 руб./л.

Наиболее доступные расценки на бензин действуют в Калмыкии — 64,87 руб., Волгоградской области — 65,85 руб. и Астраханской области — 66,02 руб./л.

Валентина Любашенко