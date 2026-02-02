Госоркестр Башкирии не согласен с арестом директора Артура Назиуллина

Государственный академический симфонический оркестр Башкирии (Госоркестр) выступает против домашнего ареста своего директора Артура Назиуллина. Посты в поддержку кларнетиста, народного артиста Башкирии опубликованы на страницах оркестра в Telegram и во «ВКонтакте».

Артура Назиуллина задержали в конце января. Ему вменяют растрату бюджетных денег при подготовке к фестивалю классической музыки «Романтика осени»: по версии следствия, директор оркестра заключил контракт с предпринимателем Гульнарой Юриной по заведомо завышенной цене. По данным самого оркестра, уголовное дело возбуждено в декабре 2024 года по факту нарушений законодательства о госзакупках.

В Госоркестре заявляют, под руководством Артура Назиуллина (он возглавил оркестр в 2018 году) коллектив стал «одним из топовых брендов культуры республики» и получил статус академического. Распорядительный документ о проведении фестиваля «Романтика осени» поступил с нарушением сроков, считают в учреждении, из-за чего и не удалось провести конкурсные процедуры, поэтому руководству оркестра пришлось найти подрядчика без торгов.

«У нас стойкое мнение, что необходимости в домашнем аресте Артура Назиуллина не было: ведь следствие может ошибаться, а он не несет никакой общественной опасности и в течение этого года десятки раз выезжал за пределы Уфы на гастроли и всегда возвращался, уверенный в собственной правоте»,— говорится в публикациях.

Кроме господина Назиуллина был задержан директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов. Советский райсуд Уфы обоих отправил под домашний арест до 6 марта.

Идэль Гумеров