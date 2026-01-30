Руководителей оркестра и филармонии в Башкирии арестовали до 6 марта

Советский районный суд Уфы до 6 марта арестовал директора Государственного симфонического академического оркестра Башкирии Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова, сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

По мнению следствия, они без проведения торгов в 2024 году заключили с индивидуальным предпринимателем Гульнарой Юриной контракты на организацию фестиваля классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам». Стоимость услуг подрядчика, полагают в СКР, была завешенной. Ущерб бюджету составил около 15 млн руб. В их отношении расследуется уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Олег Вахитов