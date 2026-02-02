Администратора сауны в Прокопьевске отправили под домашний арест по делу о гибели пяти подростков

Центральный районный суд Прокопьевска отправил под домашний арест администратора частной сауны Елену Селищеву, сообщает ТАСС. Женщина проходит по делу о гибели пяти подростков при пожаре. Следователь регионального управления СКР по Кемеровской области настаивал на ее заключении под стражу.

По версии следствия, госпожа Селищева допустила в сауну несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оставила их без контроля. Также утверждается, что она не соблюдала температурный режим и дважды подбрасывала в топку печи дрова и уголь, усилив горение.

Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел 31 января. В помещении находилась компания из шести подростков, выжить удалось одной девушке. Региональное управление СКР сообщало о задержании администратора заведения, владельца сауны и его брата.

