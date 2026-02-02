СКР попросил арестовать администратора сауны в Кузбассе после гибели подростков

Следователь регионального управления СКР по Кемеровской области подал в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для администратора частной сауны в Прокопьевске Елены Селищевой. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из Центрального районного суда Кемерово. Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара, в котором погибли пять подростков.

Следствие представило доводы в пользу заключения обвиняемой под стражу. Представитель СКР указал, что обвиняемая может скрыться от следствия, не имеет источника дохода и проходит по делу о тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет — вплоть до 10 лет. Сторона государственного обвинения поддержала ходатайство.

Пожар произошел 31 января в частной сауне Прокопьевска. В компании отдыхали шесть несовершеннолетних, спастись удалось одной девушке. Региональное управление СКР сообщило о задержании администратора заведения, владельца и его брата.

По версии следствия, госпожа Селищева допустила в сауну группу подростков без сопровождения взрослых и оставила их без контроля. Обвиняемая не следила за температурным режимом и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, усилив горение. Возгорание произошло около 20:30 по местному времени (около 16:30 мск).

Подробности — в материале «Ъ» «Смертельная парилка».