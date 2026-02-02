Минобрнауки попросило ученых согласовывать командировки в недружественные страны

Минобрнауки рекомендовало вузам и НИИ согласовывать с ним поездки на мероприятия в недружественные страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Решение принято после ареста в декабре в Польше российского археолога Александра Бутягина.

По данным издания, Минобрнауки будет «оценивать целесообразность участия» ученых в зарубежных мероприятиях. Источник газеты рассказал, что нескольким ученым в одном из федеральных вузов заморозили плановые загранкомандировки на весну 2026 года еще до письма Минобрнауки.

Другой собеседник «Ведомостей» сообщил, что в 2024–2025 годы в МГУ и ВШЭ стали перенаправлять ученых и научных администраторов в командировки в Турцию и Саудовскую Аравию. Также в прошлом году резко участились командировки в Иран, хотя для многих ученых это направление «вообще не по профилю», отметил источник.

В НИЯУ МИФИ сказали, что сокращение международных командировок «произошло гораздо раньше» из-за антироссийских санкций. В МГТУ им. Баумана заявили, что вуз сотрудничает «только с дружественными странами».

Александр Бутягин был задержан в Польше 4 декабря из-за обвинений со стороны Украины в «незаконных археологических исследованиях в оккупированном Крыму». Российские археологи считают задержание господина Бутягина «откровенно политическим преследованием». В январе суд в Варшаве продлил арест археологу до 4 марта.

