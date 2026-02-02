Участник СВО Вахитов назначен замглавы центра патриотических проектов «Моя Югра»

Кавалер ордена Мужества и ветеран специальной военной операции (СВО) Руслан Вахитов назначен заместителем генерального директора АНО «Центр патриотических проектов "Моя Югра"». Он возглавит патриотическое направление в югорском филиале национального центра «Россия», сообщили в департаменте государственной службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Вахитов

Фото: Депгосслужбы Югры Руслан Вахитов

Фото: Депгосслужбы Югры

Ранее он принимал участие в проекте «Герои Югры», в рамках которого для ветеранов СВО проводят подготовку к работе в органах власти. На новой должности Руслан Вахитов будет отвечать за формирование единой системы координации патриотической работы в регионе, а также за взаимодействие с муниципалитетами. Его задачей станет обеспечение методической поддержки реализации окружных и федеральных проектов на местах. «Приоритетом является создание слаженной и эффективной системы. Мы планируем не просто проводить мероприятия, а выстроить живую, постоянно действующую инфраструктуру патриотического воспитания, доступную для каждого жителя Югры — от крупных городов до самых отдаленных поселков»,— сообщил он.

К числу приоритетных задач на посту он отнес устойчивое взаимодействие с муниципальными координаторами, участие округа в федеральных патриотических проектах и акциях, разработку методических материалов для муниципальных образований.

Филиал национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске открылся 16 декабря — за первый месяц работы его посетили свыше 10 тыс. человек. В марте на его площадке проведут форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала».

Ирина Пичурина