Центр «Россия» в Югре за первый месяц работы посетили свыше 10 тыс. человек

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) филиал национального центра «Россия» за первый месяц работы посетили более 10 тыс. человек, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). За это время там успели провести свыше 300 экскурсий.

Проект был создан ради сохранения истории, традиций и культуры коренных малочисленных народов ХМАО. «У нас есть замечательная фраза: "Увидеть Югру — влюбиться в Россию". Действительно, те, кто посещает национальный центр в Ханты-Мансийске, влюбляются в Югру и в нашу страну»,— сказал глава региона Руслан Кухарук.

Первый центр «Россия» был создан в 2024 году в Москве по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», проходившей в 2023-2024 годах. На ней демонстрировались стенды в стиле каждого региона страны с их достижениями. Позднее президент поручил открыть филиалы центра в регионах — в Югре он открылся 16 декабря. В марте на его площадке проведут форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала».

