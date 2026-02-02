Премию Grammy за лучший альбом получил Bad Bunny
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения музыкальной премии Grammy. Награду в категории «Лучший альбом» получил пуэрториканский рэпер Bad Bunny за свою пластинку Debi Tirar Mas Fotos, выпущенную в январе 2025 года. Это его шестой студийный альбом, который также принес исполнителю премию American Music Awards.
Фото: Daniel Cole / Reuters
В числе других победителей:
- «Песня года» — «Wildflower» певицы Билли Айлиш;
- «Запись года» — «luther» рэперов Кендрика Ламара и SZA;
- «Лучший рок-альбом» — Never Enough американской рок-группы Turnstile;
- «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — американские певицы и актрисы Ариана Гранде и Синтия Эриво (песня «Defying Gravity» из мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада»);
- «Лучший саундтрек» — музыка к фильму «Грешники» шведского композитора Людвига Йоранссона;
- «Лучший музыкальный фильм» — документальная лента «Музыка Джона Уильямса», продюсером которой выступил режиссер Стивен Спилберг.
Кендрик Ламар получил Grammy за лучшее рэп-исполнение, рэп-песню и рэп-альбом (GNX), став самым титулованным рэпером в истории премии. Рэпер также был лидером по числу номинаций на Grammy в этом году — он претендовал на премию в девяти категориях. Семь номинаций было у Леди Гаги, по шесть — у Сабрины Карпентер, Бэда Банни и Леона Томаса.
