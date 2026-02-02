Премию Grammy за лучший альбом получил Bad Bunny

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения музыкальной премии Grammy. Награду в категории «Лучший альбом» получил пуэрториканский рэпер Bad Bunny за свою пластинку Debi Tirar Mas Fotos, выпущенную в январе 2025 года. Это его шестой студийный альбом, который также принес исполнителю премию American Music Awards.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

В числе других победителей:

«Песня года» — «Wildflower» певицы Билли Айлиш;

«Запись года» — «luther» рэперов Кендрика Ламара и SZA;

«Лучший рок-альбом» — Never Enough американской рок-группы Turnstile;

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — американские певицы и актрисы Ариана Гранде и Синтия Эриво (песня «Defying Gravity» из мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада»);

«Лучший саундтрек» — музыка к фильму «Грешники» шведского композитора Людвига Йоранссона;

«Лучший музыкальный фильм» — документальная лента «Музыка Джона Уильямса», продюсером которой выступил режиссер Стивен Спилберг.

Кендрик Ламар получил Grammy за лучшее рэп-исполнение, рэп-песню и рэп-альбом (GNX), став самым титулованным рэпером в истории премии. Рэпер также был лидером по числу номинаций на Grammy в этом году — он претендовал на премию в девяти категориях. Семь номинаций было у Леди Гаги, по шесть — у Сабрины Карпентер, Бэда Банни и Леона Томаса.

Подробности — в материале «Ъ» «Встречают по обложке».