Встречают по обложке

На YouTube-канале Grammy назвали номинантов на премию американской Академии звукозаписи. Имена номинантов объявляли Сабрина Карпентер, Сэм Смит, Mumford & Sons и другие звезды популярной музыки. Список претендентов на самую престижную музыкальную награду изучил Игорь Гаврилов.

68-я церемония вручения Grammy пройдет 1 февраля 2026 года на лос-анджелесской Crypto.com Arena. В этот раз номинации охватывают массив музыки, выпущенной в период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025. Поэтому среди номинантов нет Эда Ширана и Тейлор Свифт — их альбомы вышли позже.

Лидером по числу номинаций стал Кендрик Ламар.

Рэпер заявлен в 9 категориях, в том числе в трех главных: «Запись года», «Альбом года» и «Песня года». Все это — благодаря альбому «GNX» (2024). Семь номинаций у Леди Гаги. Она обещала в 2025 году заняться готикой и индастриалом, а выпустила альбом «Mayhem», полный жизнерадостных хитов в духе 1980-х. По шесть номинаций у Сабрины Карпентер, Бэда Банни и Леона Томаса. Пуэрториканец Bad Bunny, один из флагманов коммерческого реггетона, стал первым испаноязычным исполнителем, который заявлен в трех главных номинациях: «Запись года», «Альбом года» и «Песня года». Из поп-артистов, знакомых максимально широкому кругу слушателей, в списке номинантов числятся Билли Айлиш, Чаппел Рон, PinkPantheress, Джастин Бибер и Tyler, The Creator.

В номинации «Лучший новый артист» представлены Оливия Дин, The Marias, Эддисон Рэй, Сомбр, Леон Томас, Лола Янг, Алекс Уоррен, а также k-pop группа с интернациональным составом Katseye, уже успевшая утвердиться в качестве мощного стадионного проекта.

В 2026 году награды будут вручать в 95 номинациях, это на две больше, чем в 2025-м.

Добавилась номинация «Лучший альбом традиционного кантри». Видимо, по мнению членов Академии звукозаписи, главная музыка американских белых ими еще недостаточно поощряется. А вот то, что до сих пор не вручали награды за «Лучшую обложку альбома», действительно удивляет. В 2026-м авторов лучших обложек наградят впервые. Среди конкурентов в этой номинации — пластинки Wet Leg, Perfume Genius и Tyler, The Creator.

В рок-номинациях много музыкантов, которые укрепились на переднем крае жанра в последние 2–3 года. Среди них хардкор-панк-группа Turnstile, прогрессив-металлисты Sleep Token и вокалистка Paramore Хейли Уильямс, успешно развивающая сольную карьеру. В номинации «Лучшее рок-исполнение» среди прочего представлена песня Black Sabbath «Changes» в версии Янгблада, прозвучавшей на прощальном концерте Оззи Осборна. Группа The Cure, после большого перерыва триумфально вернувшаяся в звукозапись с альбомом «Songs Of A Lost World» (2024), выдвинута в номинациях «Лучший альтернативный альбом» и «Лучшее исполнение в альтернативной музыке».

В прочих нишевых и «меломанских» номинациях, как всегда, можно обнаружить много интересного. Например, другой альбом Леди Гаги — «Harlequin». Это саундтрек к сиквелу «Джокера». Он представлен в номинации «Лучший традиционный поп-альбом с вокалом». Там же — принятый публикой и критиками на ура альбом Лейвей «A Matter Of Time».

За «Лучший альбом традиционного кантри» среди прочих музыкантов номинирован 92-летний Вилли Нельсон. Еще один музыкальный долгожитель и в том числе ветеран Grammy-номинаций — 89-летний гитарист Бадди Гай. Его номинировали за «Лучший альбом традиционного блюза». А в номинации «Лучший современный блюзовый альбом» заявлен классик средних лет Джо Бонамасса (ему 48) и темпераментная Саманта Фиш (ей всего 36).

Певица и пианистка Тори Амос неожиданно появилась в номинации «Лучший альбом детской музыки» — с саундтреком к собственной детской книге «Тори и музы». В номинации «Лучшая аудиокнига» представлен альбом Далай Ламы «Медитации: размышления его Святейшества Далай Ламы». И рядом с ней, в той же номинации — мемуары участника группы Milli Vanilli Фаба Морвана, озвученные автором.

За саундтреки к фильмам на Grammy номинированы «F1», «Грешники», «Злая» и «Никому не известный» — Тимоти Шаламе таки признали певцом на самом высоком музыкальном уровне. Среди выдвинутых на Grammy оригинальных звуковых дорожек — «Грешники» и «Дикий робот». Сразу три песни из «Грешников» попали в номинацию «Лучшая песня для визуального произведения».

В номинации «Продюсер года в классической музыке» представлен пианист и композитор российского происхождения Сергей Квитко. Он номинирован сразу за девять классических записей. В этой же номинации он будет конкурировать с давно работающим в Сиэтле петербуржцем Дмитрием Липаем.

Игорь Гаврилов