Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

БК «Уралмаш» одержал победу над пермской «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» проиграл со счетом 85:91 — победа досталась БК «Уралмаш» из Екатеринбурга, передает «Ъ-Прикамье». Победитель был определен после объявления овертайма, так как основное время матча закончилось ничьей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это уже третье поражение подряд «Пармы» на домашней площадке. У пермского клуба 15 побед и пятое место в турнирной таблице. «Уралмаш» одержал 11 побед при 14 поражениях и занимает седьмую позицию.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все