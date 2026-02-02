БК «Уралмаш» одержал победу над пермской «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» проиграл со счетом 85:91 — победа досталась БК «Уралмаш» из Екатеринбурга, передает «Ъ-Прикамье». Победитель был определен после объявления овертайма, так как основное время матча закончилось ничьей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это уже третье поражение подряд «Пармы» на домашней площадке. У пермского клуба 15 побед и пятое место в турнирной таблице. «Уралмаш» одержал 11 побед при 14 поражениях и занимает седьмую позицию.

Ирина Пичурина