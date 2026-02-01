«Парма» проиграла третий домашний матч подряд

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» на своей площадке второй раз в сезоне уступила БК «Уралмаш». Итог поединка 85:91 в пользу команды из Екатеринбурга. Отметим, что для выявления победителя потребовалось провести дополнительную пятиминутку, поскольку основное время матча завершилось вничью.

В составе пермского клуба отличился американский разыгрывающий Джален Адамс, в активе которого 22 очка, шесть подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+16»

«Парма» потерпела уже третье поражение подряд на домашней площадке. У пермского клуба осталось пятнадцать побед и пятое место.