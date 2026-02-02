«Ведомости»: поправки об использовании ИИ на выборах могут внести весной

В администрации президента (АП) началось обсуждение поправок в избирательное законодательство, направленных на регулирование использования нейросетей в предвыборной агитации. Соответствующие изменения могут быть внесены уже весной, до официального старта кампании по выборам в Госдуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к АП.

По словам собеседников издания, поиск юридических формулировок для регулирования искусственного интеллекта представляет сложность, поскольку действующее законодательство пока не затрагивает эту сферу. Свои предложения по этому вопросу готовит и Центризбирком. Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова в июле 2025 года, создание дипфейков стало одним из ключевых рисков для избирательных кампаний.

Ожидается, что новые нормы не будут носить запретительный характер, а установят правила, например, обязательную маркировку агитационных материалов, созданных с помощью ИИ. Федеральный чиновник заявил газете, что регулирование ИИ не должно препятствовать технологическому развитию. Работа над поправками ведется с учетом предстоящего запуска специального штаба по развитию ИИ, созданного по поручению президента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Двоичная система управления».