Избиркомы поработали на выезде

В Саратове завершилось ежегодное всероссийское совещание с председателями избиркомов субъектов РФ. Предметом обсуждения стали новеллы избирательного законодательства, особенности работы на новой цифровой платформе ГАС «Выборы» 2.0, обновление в 2026 году сразу 67 региональных избиркомов и подготовка к предстоящим выборам. Поговорили на совещании и о том, как противостоять негативному влиянию на электоральные процессы искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийское совещание с главами избиркомов субъектов РФ в Саратове

Фото: ЦИК России Всероссийское совещание с главами избиркомов субъектов РФ в Саратове

Фото: ЦИК России

Как отмечается в опубликованном 11 июля сообщении на сайте Центризбиркома (ЦИК) РФ, традиционное совещание впервые за последние десять лет проходило не в Москве. В ходе подготовки к нему из регионов пришли десятки вопросов, рассказал “Ъ” источник в комиссии, и около половины касались особенностей работы цифровых электоральных сервисов (напомним, в этом году избирательная система переходит на новую цифровую платформу ГАС «Выборы» 2.0). Получилась «прикладная» сессия, в значительной степени посвященная вопросам, связанным с переходом на цифровую платформу, подтверждает другой собеседник “Ъ”, ведь даже обучение членов комиссий теперь ведется через их личные кабинеты на «Госуслугах».

Председатель ЦИКа Элла Памфилова сформулировала задачи, стоящие перед избиркомами в преддверии единого дня голосования — 2025 и выборов депутатов Госдумы в 2026 году. Особое внимание она уделила рискам, связанным с развитием новых технологий. На предстоящих выборах противники России будут активно применять искусственный интеллект (ИИ) в деструктивных целях и, в частности, создавать дипфейки, предупредила глава ЦИКа.

Региональные комиссии попросили «быть готовыми к тому, что ИИ будет применяться в различных выборных технологиях», рассказала “Ъ” председатель ульяновского облизбиркома Елена Горбунова.

В качестве иллюстрации приводился пример, как в одной из избирательных кампаний стоило выдвинуться одному достаточно известному кандидату, как тут же появился сгенерированный ИИ ролик, где «как бы этот кандидат» заявляет, что он принял решение снять свою кандидатуру.

В связи с возможным негативным влиянием ИИ и нейросетей на электоральные процессы ЦИК планирует подготовить законодательные предложения, которые смогут помочь в борьбе с дипфейками, сообщили “Ъ” в избиркоме Севастополя. В частности, добавил еще один собеседник “Ъ”, как одно из возможных направлений работы обсуждается возможность доводить до избирателя информацию об источнике происхождения того или иного сообщения («Яндекс», например, уже сейчас помечает неблагонадежные, с точки зрения Роскомнадзора, сайты).

Говорили на совещании и о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), отметила Елена Горбунова.

«Вопрос такой поднимается регулярно, и Элла Александровна (Памфилова.— “Ъ”) всегда подчеркивает, что традиционное голосование классическими бумажными бюллетенями никто никогда не отменит. ДЭГ — исключительно на выбор региона, исходя из его готовности, как и электронное голосование с помощью терминалов на участке»,— подчеркнула глава ульяновского избиркома. Например, ее область пока не планирует вводить ДЭГ, заметила она: «Общее мнение — регион к этому пока не готов, избиратель к этому тоже пока не готов, запроса на такой вид голосования нет». «К тому же это нецелесообразно в связи с введением плана "Ковер", когда в регионе отключается или замедляется интернет»,— добавила госпожа Горбунова.

В избиркоме Санкт-Петербурга “Ъ” сообщили, что на совещании также обсуждалась необходимость модернизации отечественного программного обеспечения, чтобы не допустить внешнего вмешательства в работу ГАС «Выборы» 2.0, и формирование единой обучающей среды, в которую предполагается внедрить и систему тестирования организаторов электоральных процессов. Еще один собеседник “Ъ” отмечает, что актуальными оказались и вопросы взаимодействия с другими информационными системами, в том числе в ходе проверки различных персональных данных. Тем более что в 2026 году предстоит сформировать составы сразу 67 региональных избиркомов, напоминает источник.

Анастасия Корня; Сергей Титов, Ульяновск; Полина Пучкова, Санкт-Петербург; Александр Дремлюгин, Симферополь