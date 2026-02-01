WSJ узнала о деталях подготовки США к конфликту с Ираном

Авиаударов США по Ирану можно избежать, считают опрошенные The Wall Street Journal (WSJ) американские чиновники. По их словам, сейчас Вашингтон разворачивает дополнительные средства ПВО для защиты Израиля, арабских союзников и американских войск на случай ответной атаки Ирана.

По данным представителей министерства обороны, Пентагон развертывает дополнительную батарею ПВО THAAD и системы ПВО Patriot на базах, где дислоцированы американские войска на Ближнем Востоке. В их числе базы в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. По словам источников WSJ, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ об атаке сегодня, американские силы смогут нанести удар ограниченной силы. США усиливают системы ПВО, чтобы отразить ответ Ирана на планируемую атаку.

«Переброска Patriot и THAAD обходится дорого. Вероятность того, что они будут использованы, начинает расти»,— сказал газете бывший сотрудник Пентагона Сет Джонс.

По данным источника WSJ из Военно-морских сил США, сейчас у Вашингтона есть восемь эсминцев, которые могут отразить атаку Ирана. Два из них находятся вблизи Ормузского пролива, три — в северной части Аравийского моря, один — рядом с Израилем в Красном море и два — в Восточном Средиземноморье.

В декабре 2025 года в Иране начались протесты из-за обвала национальной валюты и резкого подъема цен. Участники акций требуют смены политического режима. Власти исламской республики говорили о гибели более 3 тыс. человек. Дональд Трамп пригрозил властям Ирана применением военной силы в случае убийства демонстрантов. По данным The New York Times, власти США подготовили список вариантов удара по Ирану. 26 января господин Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана.

