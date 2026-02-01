Умер один из пострадавших при ударе дрона в Белгородской области

Умер мужчина, раненный при ударе беспилотника по автомобилю в селе Головчино Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавший умер в реанимации Борисовской ЦРБ.

«Врачи боролись за него до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего»,— написал господин Гладков.

Около двух часов назад губернатор сообщил о четырех пострадавших при ударе дрона в Головчино. Двоих мужчин увезли на скорой в тяжелом состоянии. У одного из них диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Другому пострадавшему при ударе дрона оторвало ногу, он также получил проникающее ранение шеи. Ранения получили еще две женщины.

По данным Минобороны России, с 08:00 до 18:00 мск на Россией сбили 38 БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью — 27 дронов.