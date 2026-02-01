Четыре человека пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

В селе Головчино Белгородской области беспилотник ударил по машине на территории коммерческого объекта. Пострадали четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Двоих мужчин увезли на скорой в тяжелом состоянии. У одного из них диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Другому пострадавшему при ударе дрона оторвало ногу, он также получил проникающее ранение шеи. Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки, у другой пострадавшей, предварительно, баротравма. Автомобиль сгорел.

Еще один мирный житель пострадал в Белгородском округе, в хуторе Церковный, сообщил господин Гладков. Там FPV-дрон ударил по грузовой машине на территории предприятия. У пострадавшего предварительно диагностировали сотрясение мозга. Дома, машины, техника на предприятиях были повреждены при ударах БПЛА в селе Отрадное, поселке Октябрьский, селе Маломихайловка, хуторе Бондаренков, поселке Красная Яруга, селе Илек-Пеньковка.