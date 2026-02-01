Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Средства ПВО сбили 38 беспилотников над регионами России

Дежурные средства ПВО с 08:00 до 18:00 уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Над Белгородской областью сбили 27 беспилотников. Над Краснодарским краем — шесть. По два БПЛА сбили над Курской областью и Азовским морем. Один — над Брянской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара беспилотника в селе Головчино пострадали четыре мирных жителя. Власти других упомянутых регионов о последствиях атак не сообщали.

