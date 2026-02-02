Цены собрали урожай

После цикла снижения внутренние цены на основные виды зерна в России за неделю прибавили 0,4–1,9%. Это связано с ограниченным предложением качественной пшеницы с высоким содержанием белка, растущим спросом со стороны зарубежных покупателей и логистическими ограничениями, объясняют эксперты.

Рублевые цены на зерновом рынке начали расти после цикла снижения, впервые с конца прошлого года, следует из данных «Совэкон». Средняя стоимость пшеницы третьего класса на неделе 26 января — 1 февраля прибавила 0,4% (50 руб.), до 13,4 тыс. руб. за тонну. Продукция четвертого класса подорожала на 0,8% (100 руб.), до 13,1 тыс. руб. за тонну, пятого — на 0,9% (100 руб.), до 11,6 тыс. руб. Стоимость ячменя выросла на 1,9% (225 руб.) за неделю, до 12 тыс. руб. за тонну, кукурузы — на 1,6% (200 руб.), до 12,6 тыс. руб.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что цены на пшеницу остаются преимущественно стабильными, но в отдельных районах заметен небольшой рост. Это связано с закупками мукомолов, которые готовы платить больше за качественное зерно, с клейковиной от 25%, предложение которой ограничено, пояснят он. На хлебопекарном рынке хорошей считается мука из пшеницы со средним содержанием белка 24,5–25% (помогает удерживать углекислый газ в тесте).

В ГК «ЭкоНива» “Ъ” ранее поясняли, что предложение пшеницы с высокими хлебопекарными свойствами сосредоточено преимущественно в Южном федеральном округе. Ключевые регионы в нем последние два года сталкиваются со снижением урожая (см. “Ъ” от 18 января). «Совэкон» в своем обзоре также указывает на стремление мукомолов найти пшеницу именно с высоким содержанием белка. Но в целом внутренний спрос на зерно аналитики считают сдержанным.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов основной причиной увеличения стоимости пшеницы на минувшей неделе считает растущий спрос со стороны экспортеров. Заметные закупки, по его словам, провели в том числе Саудовская Аравия и Алжир. Эксперт поясняет, что на цены также может влиять предложение: в декабре фермеры продали рекордный объем пшеницы. Это нетипичная ситуация для рынка, которая могла способствовать снижению цен, говорит господин Сизов. Он поясняет, что основной объем зерна аграрии, как правило, стараются реализовать сразу после уборки либо перед началом нового сельскохозяйственного года. Но сезонность нарушила потребность бизнеса в деньгах.

Согласно прогнозу «Русагротранса», экспорт пшеницы в январе составит 2,8–3 млн тонн, прибавив год к году 12–20% и потеряв 7,4–13,6% к среднему значению за пять лет. В декабре он достиг 4,3 млн тонн, плюс 7,5% к усредненному значению. Дмитрий Рылько обращает внимание на то, что давление на экспортные поставки зерна в январе могла оказывать непогода в Черном море: из-за нее порты потеряли 15 дней. «Это привело к формированию некоторых запасов, которые будут реализованы с нормализацией ситуации»,— поясняет он.

Оживлению на рынке кукурузы, по мнению Дмитрия Рылько, могло способствовать появление на рынке новых покупателей, в том числе закупки для предприятий в Казахстане (см. “Ъ” от 15 января). Ячмень демонстрирует тенденцию к росту из-за сокращения его предложения в мире: объем производства сокращается, в то время как отдельные импортеры, прежде всего страны Ближнего Востока, по-прежнему заинтересованы в его закупках. Сейчас экспортные цены на него выше, чем на пшеницу с протеином 12,5%. Это необычно, говорит господин Рылько.

Андрей Сизов сомневается, что рост внутренних цен на зерно станет долгосрочным. Он поясняет, что на рынке сохраняется существенный запас предложения, а стоимость доллара остается низкой. В S&P Global ранее обращали внимание на то, что на цены на российскую пшеницу давят в том числе высокие ожидания относительно урожая в Аргентине и Австралии. Они сдерживают активность потенциальных покупателей на рынке.

Александра Мерцалова