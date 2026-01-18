Неурожай подготовил себе почву

Южный федеральный округ стал единственным макрорегионом России, показавшим в 2025 году заметное снижение валового сбора зерна — на 8,9%. Урожай здесь впервые за несколько лет оказался ниже, чем в Поволжье и центре России. Это объясняется чередой засух и снижением инвестиций бизнеса в агротехнологии. Падение урожая на юге компенсируется его ростом в других регионах, но рентабельность экспорта зерна может снизиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Валовой сбор зерна в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2025 году сократился на 8,9% год к году, до 28,99 млн тонн, следует из данных Росстата. Это единственный макрорегион, показавший выраженное снижение. Оно обеспечено плохими результатами Краснодарского края и Ростовской области, где за год сбор зерна упал на 14,3% и 22,3% соответственно. В России в целом, согласно Росстату, урожай зерна за 2025 год вырос на 10,7% год к году, до 139,4 млн тонн. Рост обеспечили другие регионы: валовой сбор на юге оказался ниже показателей центральной части страны и Приволжского федерального округа впервые с 2022 года.

Директор по IT холдинга-экспортера «Доставка морем» Павел Конев говорит, что за два года урожайность кукурузы на юге сократилась с 54 до 29 центнеров с га, пшеницы — с 45 до 34, подсолнечника — с 22 до 14. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева (работает преимущественно в Краснодарском крае и Ростовской области) столкнулись в прошлом году со снижением сбора ячменя на 8%, пшеницы — на 7%. В «Прогресс Агро» говорят, что урожайность пшеницы за год сократилась с 67 до 64 центнеров с га, но ее качество выросло.

Основная причина снижения урожая на юге — засушливая погода. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров напоминает, что регион в прошлом году столкнулся с дефицитом влаги в критические фазы вегетации, весной и в начале лета. Это сказалось на озимых. Изменение климата становится новой реальностью аграриев юга и этот год ожидается засушливым, констатируют в «Прогресс Агро». Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что отсутствие осадков на юге больше всего сказалось на урожае кондитерского подсолнечника, кукурузы и свеклы.

Дополнительным фактором Андрей Кучеров называет снижение затрат бизнеса на агротехнологии, удобрения и средства защиты растений.

Доступ к импортным семенам и технике сократился. Аграрии сталкиваются с необходимостью экономить из-за падения рентабельности бизнеса, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов. Тенденция, по его словам, прослеживается по всей стране, но в контексте сложных погодных условий негативный эффект оказывается более выраженным.

Андрей Сизов полагает, что в 2026 году урожай зерновых на юге будет лучше: площадь озимых близка к прошлому году, а базовый прогноз «Совэкона» исходит из средних погодных условий. Говорить об изменении климата, по словам эксперта, из-за двух неудачных сезонов пока преждевременно. Тенденцию можно зафиксировать на базе периода от десяти лет. Хотя господин Кучеров полагает, что аграриям юга уже стоит закладывать риск недостатка влаги в почве как базовый: «Климатическая волатильность усиливается, засушливые периоды становятся более регулярными и продолжительными — это повышает вероятность повторения стрессовых сценариев». Он предполагает, что часть аграриев будет увеличивать площади под нишевыми культурами, устойчивыми к дефициту влаги.

Хотя Павел Конев замечает, что резкий переход от одной культуры к другой может создавать риски. В качестве примера он приводит увеличение в 2025 году площадей, занятых горохом и нутом. «Аграрии рассчитывали на хорошую рентабельность, отталкиваясь от показателей 2024 года, но с ростом предложения и падением спроса рынок пришел к тому, что горох на экспорт в Новороссийске продается по цене пшеницы»,— говорит эксперт. В «Прогресс Агро» не планируют менять севооборот. Решить проблему частично может внедрение влагосберегающих технологий и разработка новых засухоустойчивых гибридов семян различных культур, считают в компании.

Глобально снижение урожайности на юге, по мнению Андрея Кучерова, не создает рисков для продовольственной безопасности.

Негативный эффект компенсируют Центральная Россия, Поволжье, Урал и Сибирь. Но это проблема для отдельных хозяйств и региональных экономик, сталкивающихся с падением доходов, поясняет господин Кучеров.

Представитель ГК «ЭкоНива» отмечает, что в ЮФО выращиваются ценные сорта пшеницы с высокими хлебопекарными свойствами. Заменить их может быть непросто.

Другой проблемой может стать экспорт, на который из-за близости к портам часто ориентируются производители зерна из ЮФО. Логистику отсюда можно быстро и относительно недорого организовать зерновозами, поясняет Павел Конев. Поставлять зерно автотранспортном из более отдаленных регионов, по его мнению, часто нецелесообразно: дольше и дороже. Старший аналитик Центра ценовых индексов Екатерина Захарова не исключает, что перераспределение урожая приведет к общему снижению маржинальности выращивания зерна на экспорт.

В Минсельхозе “Ъ” заявили, что для помощи аграриям ранее были увеличены лимиты льготного кредитования: сельхозпроизводители могли оперативно привлекать средства под ставку до 7,4% для закупки семян, удобрений, топлива, техники. Компенсировать потери бизнесу помогает агрострахование с господдержкой, добавили там.

Александра Мерцалова