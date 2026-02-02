Аванс за проект привел к попаданию в черный список

Федеральная антимонопольная служба внесла в реестр недобросовестных подрядчиков «РСК-Ренессанс». Причиной включения стало расторжение контракта стоимостью 1,4 млрд рублей по реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова, указали в ведомстве. Предыдущие реставраторы объекта, находящегося в ведении Эрмитажа, тоже включены в этот список.

Контракт на реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова расторгли в январе. В Минкульте РФ объяснили, что «РСК-Ренессанс» так и не начала работы на объекте, хотя и получила аванс 1,2 млрд рублей. В компании одной из причин срыва сроков назвали недоступность счетов по ходатайству следствия из-за ареста гендиректора Марата Каргинова, которого обвиняют в даче взятки бывшему худруку Михайловского театра Владимиру Кехману.

Компания «РСК-Ренессанс» занимается архитектурной деятельностью с 2017 года, следует из отчетности в системе «СПАРК». В 2022-м она заключила с МХАТом имени Горького четыре контракта на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Включение в реестр недобросовестных подрядчиков означает запрет на участие в госзакупках на протяжении двух лет. Сроки размещения тендера по поиску нового подрядчика в Минкульте не называют, также неясно, когда будет введен в эксплуатацию Музей воинской славы России. Несмотря на срыв сроков реставрации Биржи, проект, который два года назад анонсировала председатель правительства РФ Татьяна Голикова, все еще активен.

Попытки отремонтировать здание Биржи идут с 2014 года, когда его передали на баланс Эрмитажа. После чего на объекте начали экстренно укреплять фундамент. Первым подрядчиком по реставрации стало ООО «Меандр», но через шесть лет контракт расторгли, а компанию признали банкротом.

В 2020 году новый тендер выиграло ООО «ГазПроектСтрой». За три года стоимость работ увеличилась более чем в три раза, а функция заказчика работ перешла Минкульту РФ. Впрочем, рост финансирования не помог: в 2024 году соглашение с компанией расторгли из-за несоблюдения сроков выполнения обязательств. Вскоре «ГазПроектСтрой» попал в список недобросовестных поставщиков.

Четвертый подрядчик «РСК-Ренессанс» тоже потерял контракт из-за просрочки, компания не сдала в срок проектную документацию, а работы на объекте так и не начались. Власти требуют вернуть в бюджет аванс на 1,253 млрд рублей. При этом причину выдачи компании аванса в 90% от суммы без какой-либо отчетности во время реставрации заказчик не называет.

Несмотря на включение «РСК-Ренессанс» в реестр недобросовестных поставщиков, другая фирма Марата Каргинова продолжает работу по госзаказу. По данным портала госзакупок, контракт на обновление сцены Михайловского театра все еще заключен с ООО «Жилкомэксперт» (входит в ГК «Строй-Эксперт»).

Стефания Барченкова