Михайловский театр готовит яму

Проект реконструкции исторического зрительного зала Михайловского театра получил положительное заключение Главгосэкпертизы. Он в том числе предполагает переустройство амфитеатра и партера для увеличения количества зрительских мест. Предположительно, в 2027 году в зале могут начаться работы по строительству вращающейся сцены и расширению зоны оркестровой ямы. Контракт на проектирование этого этапа театр в конце июня заключил с фирмой, которая, как и в предыдущем случае, входит в ГК «Строй-Эксперт» Марата Каргинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михайловский театр Фото: Михайловский театр

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект приспособления для современного использования, а также ремонта и реставрации зрительного зала СПб ГБУК «Михайловский театр». Контракт на его разработку за 10 млн рублей в декабре 2023 года с учреждением заключило ООО «Жилкомэксперт» (входит в ГК «Строй-Эксперт»).

В архитектурной концепции, размещенной в конкурсной документации, предлагалось переустроить партер зрительного зала, изменив расстановку зрительских кресел — по дуге вместо существующего размещения по прямой траектории. Также предусматривалось переустройство амфитеатра, с увеличением числа рядов до семи вместо существующих трех, и добавление центральной ложи со спусками в направлении боковых выходов.

В результате вместимость нижнего уровня зрительного зала должна вырасти до 387 кресел, в том числе 224 места в партере, 158 мест в высоком партере, пять мест в ложе. Существующий партер с бенуаром рассчитаны на 369 зрительских мест (из них 96 мест в бенуаре). Помимо партера в зале есть бельэтаж и три яруса. Общая вместимость зала после реконструкции составит 906 мест вместо 890.

В театре на момент публикации не стали комментировать цену и сроки строительных работ. В 2023 году предварительная максимальная оценка их стоимости составляла около 500 млн рублей.

В июне 2025 года Михайловский театр за 39,5 млн рублей заключил контракт на разработку проекта реконструкции сцены и оркестровой ямы. Исполнителем, судя по протоколу аукциона, стало ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» (входит в ГК «Строй-Эксперт»).

До конца декабря 2026 года компания должна будет разработать проектную и рабочую документацию для строительства вращающейся сцены с площадью основания около 113 кв. м. Также потребуется найти проектное решение по расширению зоны оркестровой ямы за счет пространства под козырьком авансцены. Ее планируют оборудовать подъемной платформой для оркестра с тремя вариантами положения: нижним (основным), промежуточным (плавно изменяемым по требованию дирижера для получения наилучшей акустики) и ВИП (положением из пяти рядов кресел на отметке партера). Помимо этого, необходимо спроектировать многоуровневые конструкции для хранения скатанных декораций и прочее.

ГК «Строй-Эксперт» работает на строительном рынке с 2003 года. Входящие в нее фирмы («Жилкомэксперт», «ПКБ Эксперт», «ПСК Реставратор», «Транслогистик» и другие) занимаются реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом и строительством зданий и сооружений. Среди реализованных проектов на сайте ГК значатся Таврический дворец, Новосибирский театр оперы и балета, киностудия «Ленфильм», театр «Буфф», Мариинская больница, дворец Бельведер и другие.

Собственником ГК «Строй-Эксперт» является Марат Каргинов, который также с 2021 года владеет московским ООО «РСК-Ренессанс». Эта компания также становилась подрядчиком Михайловского театра (реставрация фасадов), а в прошлом году выиграла конкурс Минкультуры РФ на завершение реставрации здания Биржи на Васильевском острове за 1,39 млрд рублей. В Москве фирма ремонтировала здания МХАТа имени Горького, а в Новосибирске — Большой зал Консерватории за 699 млн рублей.

Месяцем ранее название «РСК-Ренессанс» и имя господина Каргинова стали часто упоминаться в СМИ в связи с возбуждением двух уголовных дел (о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)) в отношении Владимира Кехмана, ранее возглавлявшего Новосибирский государственный театр оперы и балета, а сейчас занимающего посты художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ имени Горького.

Владимир Колодчук