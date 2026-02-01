Жильцы дома на Ветеранов жалуются на отсутствие отопления после ремонта трубы
В девяти квартирах дома 11 по проспекту Ветеранов все еще отсутствует отопление, несмотря на устранение аварии на теплосетях. Об этом пишет MR7 со ссылкой на местных жителей.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам собеседников издания, проблема может быть связана с утратой доступа в подвальное помещение, у которого некоторое время назад сменился собственник. Там находится магазин, через который проходят трубы с газом и кипятком. Сейчас он закрыт и сотрудники коммунальных служб не могут попасть внутрь, утверждают жильцы дома.
Утром 30 января на проспекте Ветеранов произошел прорыв трубопровода, который привел к отключению отопления в 60 жилых домах. На следующий день в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили о ликвидации аварии.