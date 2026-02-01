Жильцы дома на Ветеранов жалуются на отсутствие отопления после ремонта трубы

В девяти квартирах дома 11 по проспекту Ветеранов все еще отсутствует отопление, несмотря на устранение аварии на теплосетях. Об этом пишет MR7 со ссылкой на местных жителей.

По словам собеседников издания, проблема может быть связана с утратой доступа в подвальное помещение, у которого некоторое время назад сменился собственник. Там находится магазин, через который проходят трубы с газом и кипятком. Сейчас он закрыт и сотрудники коммунальных служб не могут попасть внутрь, утверждают жильцы дома.

Утром 30 января на проспекте Ветеранов произошел прорыв трубопровода, который привел к отключению отопления в 60 жилых домах. На следующий день в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили о ликвидации аварии.

Артемий Чулков