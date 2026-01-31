Специалисты «Теплосети» вернули тепло в 60 жилых домов на юго-западе Петербурга

Теплоэнергетики Петербурга оперативно ликвидировали крупную аварию на теплосетях в Кировском районе. Прорыв трубопровода на проспекте Ветеранов, произошедший утром 30 января, привел к отключению отопления в 60 жилых домах на нескольких крупных магистралях, включая проспекты Ветеранов, Стачек и Дачный.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в тот же день выполнили замену аварийного участка теплотрассы, проложенной еще в 1990 году. Работы, в ходе которых было смонтировано 12 метров новых труб диаметром 400 мм, завершились к 21:50.

В настоящее время теплоснабжение всех зданий восстановлено в полном объеме. Важно отметить, что ремонтные работы проводились без прекращения подачи горячей воды потребителям.

Андрей Маркелов