Около 60 домов в Кировском районе остались без отопления из-за аварии

В Кировском районе Санкт-Петербурга около 60 жилых домов остались без отопления из-за дефекта на теплосети. Об этом сообщает MR7 со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Аварийный участок находится на проспекте Ветеранов у дома 33. В компании уточнили, что повреждение произошло на трубопроводе возрастом около 35 лет, дефект локализовали в 3:30, после этого специалисты приступили к ремонту.

Отключение затронуло здания на проспектах Ветеранов и Дачном, улицах Лени Голикова, а также на проспекте Стачек. Горячее водоснабжение, по данным «Теплосети», сохраняется. Завершить восстановительные работы обещают к 18:30.

Артемий Чулков