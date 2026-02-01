Численное превосходство

С 30 января платформа «Дзен» больше не фиксирует переходы пользователей на сайты с помощью сервиса LiveInternet. Об этом рассказали представители компании, указав, что решение связано с расхождениями в данных у платформ. Однако участники медиарынка считают, что такое решение приведет к потере прозрачности метрик и отразится на крупных СМИ, которые за прошлый год уже потеряли из-за нового эксперимента «Дзена» значительный объем трафика.

В конце января платформа «Дзен» (с сентября 2022 года находится под управлением VK, бывший раздел «Яндекса» «Новости» также стал ее частью) заявила о приостановке учета трафика через сервис LiveInternet на сайты. Как рассказал “Ъ” представитель сервиса, решение было связано с тем, что компания «фиксирует существенные расхождения с фактическими данными "Дзена"». Там добавили, что платформа продолжает развивать собственную аналитику для СМИ. LiveInternet и его владелец Герман Клименко отказались от комментариев.

LiveInternet — это сервис статистики сайтов, предоставляющий инструменты сбора, обработки и последующего анализа данных их посещаемости. По данным сервиса, у некоторых крупных медиа за прошлый год наблюдаются значительные потери трафика через «Дзен». Так, РБК потерял 42% переходов с раздела «Новости» платформы, Lenta.ru — 49%, «Аргументы и факты» — 47%, «Ведомости» — более 9%. Общий прирост посетителей по всем СМИ за 2025 год, по данным LiveInternet, составил 14,5%.

Летом 2025 года участники рынка связывали сокращение трафика и его неравномерное распределение по СМИ с началом реализации «Дзеном» нового эксперимента (см. “Ъ” от 18 июня 2025 года). Это формат интеграции в раздел «Новости»: при клике на сюжет пользователь переходит не на сайт самого СМИ, а в его канал на площадке. Тогда представитель платформы заявлял, что расхождения в трафике у СМИ связаны с объемом контента, который редакции передают платформе. В начале декабря прошлого года “Ъ” писал, что за три квартала 2025 года ряд СМИ продолжили терять пользовательский трафик с «Дзена» (см. “Ъ” от 8 декабря 2025 года), некоторые из них — до 77%. До конца 2026 года падение трафика у ряда изданий из-за нового эксперимента может составить от 30% до 70%, прогнозировали тогда аналитики. В свою очередь, потеря визитов может снизить рекламную выручку СМИ на 10–15% год к году. Однако сейчас в «Дзене» заявили “Ъ”, что охваты медиа, участвующих в эксперименте, в декабре 2025 года увеличились на 50% год к году.

Источник в одном из крупных СМИ подтвердил “Ъ”: «У тех, кто в эксперимент не вошел, цифры очень сильно упали, поскольку платформа перестала давать показы таких медиа внутри сюжетов, за которыми должен следовать "клик пользователя"». Переход «Дзена» на внутреннюю статистику он называет логичным шагом, так как платформа «крутит трафик только внутри своей экосистемы и хочет подсвечивать собственные метрики».

В «Ведомостях» рассказали “Ъ”, что счетчик в основном используется как рейтинговый для определения позиций среди конкурентов. Падение трафика из «Новостей» «Дзена» там называют ожидаемым, так как платформа зацикливает аудиторию внутри своих продуктов. «В связи с отсутствием на нашем рынке альтернативных каналов дистрибуции контента площадка диктует свои правила»,— добавляют в «Ведомостях». В Lenta.ru и РБК отказались от комментариев, в «Аргументах и фактах» не ответили “Ъ”.

Собеседники “Ъ” в digital-агентствах сходятся во мнении, что причиной отказа «Дзена» от LiveInternet стало ухудшение статистики у СМИ.

Это однозначно снизит прозрачность данных, а дополнительные риски от такого отказа будут связаны с ростом роли нативной рекламы, подписок и спецпроектов.

Рекламные доходы медиа в значительной степени зависят от их посещаемости, особенно это касается количества просмотров новостного контента, напоминает операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов. Для медиа это означает более слабую переговорную позицию по CPM (стоимость за тысячу показов) и рекламным форматам в целом, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. СМИ, которые участвуют в эксперименте, смогут сохранить свои охваты на платформе, но будут полностью от нее зависимы, в то время как остальные медиа продолжат их терять, прогнозирует он. «Рекламные доходы у медиа с сильной зависимостью от "Дзена" могут сократиться на 10–25% из-за падения прямых продаж и удешевления показов»,— заключает эксперт.

Варвара Полонская, Полина Мынко