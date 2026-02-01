В Нижнем Новгороде умер третий пострадавший от взрыва в учебном центре МВД по Коми

Умер третий пострадавший во время взрыва учебно-имитационной гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник учебного центра Антон Дашевский (на фото) в настоящее время находится в СИЗО

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС Начальник учебного центра Антон Дашевский (на фото) в настоящее время находится в СИЗО

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Санавиация 12 января доставила пострадавшего в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Пресс-служба вуза сообщала, что 22-летний пациент поступил в ожоговый центр института травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ Минздрава РФ. Его состояние оценивали как тяжелое, относительно стабильное. Пострадавшего вводили в состояние медикаментозного сна и проводили ему операцию.

Шестеро пострадавших продолжают находиться в больницах Москвы, сообщили в Минздраве Коми. Один находится в Центре имени Вишневского в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Пятеро проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивают как удовлетворительное.

15 января во время занятия в учебном центре МВД в Сыктывкаре преподаватель Владимир Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату в актовом зале, установило следствие. В помещении проходил ремонт, из-за взрыва загорелись легковоспламеняющиеся строительные материалы. Две пострадавшие скончались в больницах 19 и 24 января. Всего при взрыве пострадали более 30 человек.

Владимира Опарина сначала отправили под домашний арест, однако 26 января Верховный суд Коми постановил перевести его в СИЗО. Помимо преподавателя, в СИЗО находится начальник учебного центра Антон Дашевский. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, поскольку он разрешил проводить занятия с использованием имитационных средств в зале, когда там шел ремонт.