Удмуртия направила в Минсельхоз предложения о поддержке производителей молока

Власти Удмуртии направили в Минсельхоз России ряд инициатив для поддержки малых предприятий, столкнувшихся со снижением закупочных цен на молоко. Об этом во «ВКонтакте» написал вице-премьер республики Роман Габдрахманов.

В числе предложений — отсрочка для фермеров по платежам кредиторам и лизинговым компаниям сроком до 12 месяцев, компенсация расходов на топливо и удобрения, субсидирование субъектов МСП в части произведенного молока, усиление надзора за производством и продажей фальсифицированной «молочки».

«Сегодня сельхозпредприятия переживают непростой период. Ситуация на рынке, связанная с падением закупочных цен на молоко, бьет по экономике хозяйств <...> В текущем году до предприятий малых форм доведем субсидию в размере 585 млн руб. На субсидирование племенного молодняка уже в марте—апреле дополнительно направим 99,6 млн руб.»,— написал господин Габдрахманов.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в начале года в республике наблюдается резкое снижение закупочных цен на молоко. На этом фоне Госсовет Удмуртии принял решение направить министру сельского хозяйства России Оксане Лут обращение о стабилизации сельскохозяйственного рынка.

По словам председателя республиканского парламента Владимира Невоструева, если ранее небольшие предприятия сдавали молоко по 44 руб. за 1 кг, то сейчас разница составляет почти 20 руб. По крупным предприятиям ситуация аналогичная — снижение закупочных цен с 50 до 38 руб.

В частности, глава Красногорского района Удмуртии Любовь Сергеева после совещания с руководителями ферм и компаний по переработке молочной продукции заявила о снижении закупочных цен с 45 до 35 руб. По ее словам, это «здорово бьет по кошельку тружеников».

Среди предложений Минсельхозу России — создание интервенционного фонда молочной продукции, продление инвестиционных кредитов, разработка федеральной программы по обеспечению школ и детсадов молоком, а также субсидирование сельхозпредприятий.

Из обращения госпоже Лут следует, что закупочные цены снижаются из-за избытка молочной продукции на рынке и уменьшения спроса со стороны населения, что вынуждает перерабатывающие предприятия скидывать цены на сырье, закупаемое у сельхозпроизводителей.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельных отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов при этом отметил, что снижение закупочных цен на условные 2-3 руб. не приводит к падению стоимости молочной продукции в магазинах на ту же сумму, и таким образом перерабатывающие предприятия получают дополнительную прибыль за счет товаропроизводителей.

По словам господина Крылова, это привести к падению выручки и прибыли предприятий, поставляющих сырое молоко, а в дальнейшем к их банкротству или приостановке деятельности.

По данным Удмуртстата, республика произвела в 2025 году почти 1,16 млн т молока, что на 6,8% больше, чем годом ранее. По надою Удмуртия заняла третье место в ПФО, четвертое — по России. В 2026 году производство молока в республике планируется нарастить не менее чем на 5%.