Иран объявил армии стран ЕС террористическими организациями

Парламент Ирана признал вооруженные силы стран Евросоюза террористическими организациями. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, передает агентство Reuters.

«Согласно статье 7 закона о мерах противодействия признанию Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, армии европейских стран считаются террористическими группами»,— объявил Мохаммад-Багер Галибаф.

«Пытаясь нанести удар по Корпусу стражей исламской революции… европейцы фактически выстрелили себе в ногу и в очередной раз приняли решение, противоречащее интересам их народа, слепо подчиняясь американцам»,— заявил спикер парламента депутатам.

Парламентская комиссия по национальной безопасности обсудит вопрос о высылке военных атташе стран Евросоюза и продолжит обсуждение этого вопроса с министерством иностранных дел, сообщил Мохаммад-Багер Галибаф.

29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Поводом для этого стало участие КСИР в подавлении массовых протестов в Иране, которые начались в конце декабря.