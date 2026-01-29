Главы МИД ЕС договорились внести КСИР в список террористических организаций

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.

Прежде против внесения КСИР в список террористических выступали Италия, Испания и Франция. Однако лидеры этих стран изменили позицию из-за жесткого подавления протестов в Иране, которые продолжались по всей Исламской Республике в конце декабря—середине января. СМИ писали, что вскоре после того, как протесты приобрели массовый характер, именно КСИР отвечал за разгоны акций.

Власти Ирана сообщали, что в результате протестов погибли 3,1 тыс. человек. Журнал Time, ссылаясь на источники из Минздрава республики, писал о 30 тыс. погибших.

Лусине Баласян