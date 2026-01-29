ЕС признает Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Европейский союз намерен признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Поводом для этого стало участие КСИР в подавлении массовых протестов в стране. Об этом, как пишет издание Politico.eu, журналистам сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. «Если ты ведешь себя как террорист, к тебе и следует относиться как к террористу»,— цитирует издание ее слова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Кая Каллас

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Решение должно быть принято единогласно всеми 27 государствами-членами ЕС. Ранее против признания КСИР террористической организацией выступали Италия, Испания и Франция. Однако в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна передумала. «Непоколебимая храбрость иранцев… не должна оказаться напрасной. Это и есть причина, по которой мы введем сегодня европейские санкции в отношении виновных (в подавлении протестов в Иране.— “Ъ”)»,— цитирует Poitico.eu французского министра.

По информации издания, подавление уличных протестов в Иране, в результате которого погибло, по информации Reuters, 5 тыс. человек, стало причиной, по которой свое отношение к признанию КСИР террористической организацией изменили также Рим и Мадрид. США включили КСИР в список террористов еще в 2019 году и с тех пор неоднократно призывали ЕС последовать своему примеру.

Андрей Келекеев