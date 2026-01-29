Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЕС признает Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Европейский союз намерен признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Поводом для этого стало участие КСИР в подавлении массовых протестов в стране. Об этом, как пишет издание Politico.eu, журналистам сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. «Если ты ведешь себя как террорист, к тебе и следует относиться как к террористу»,— цитирует издание ее слова.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Решение должно быть принято единогласно всеми 27 государствами-членами ЕС. Ранее против признания КСИР террористической организацией выступали Италия, Испания и Франция. Однако в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна передумала. «Непоколебимая храбрость иранцев… не должна оказаться напрасной. Это и есть причина, по которой мы введем сегодня европейские санкции в отношении виновных (в подавлении протестов в Иране.— “Ъ”)»,— цитирует Poitico.eu французского министра.

По информации издания, подавление уличных протестов в Иране, в результате которого погибло, по информации Reuters, 5 тыс. человек, стало причиной, по которой свое отношение к признанию КСИР террористической организацией изменили также Рим и Мадрид. США включили КСИР в список террористов еще в 2019 году и с тех пор неоднократно призывали ЕС последовать своему примеру.

Андрей Келекеев

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

