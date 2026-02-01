Трамп пригрозил Канаде последствиями за заключение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде серьезными последствиями, если власти страны заключат торговую сделку с Китаем. По его словам, Вашингтон сделает «нечто очень значительное».

«У меня отличные отношения с Си Цзиньпином, но мы не хотим, чтобы Китай завладел Канадой. А если они заключат сделку, которую он хочет заключить, Китай завладеет Канадой»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). В шутку президент США добавил, что первым делом Китай после заключения сделки с Канадой уничтожит в стране хоккей.

В конце января Дональд Трамп заявлял, что США введут 100-процентные пошлины на товары из Канады, если та подпишет торговую сделку с Китаем. Премьер-министра Канады Марка Карни президент Соединенных Штатов называл губернатором, напоминая о своих словах про вхождение страны в состав США в качестве 51-го штата.