Трамп назвал премьер-министра Канады губернатором

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором. Он также пригрозил ввести пошлины в размере 100% на все канадские товары, которые поступают в США.

«Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для поставок китайских товаров и продукции в Соединенные Штаты, то он глубоко заблуждается»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил президент США, Китай «попросту съест» и «полностью поглотит» Канаду, если Оттава заключит торговую сделку с Пекином. Он добавил, что 100-процентные пошлины будут введены, если стороны подпишут соглашение.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Канада может стать 51-м штатом США. 23 января господин Трамп отозвал приглашение Канаде вступить в «Совет мира» после заявления Марка Карни, в котором он осудил США за использование экономических рычагов давления на другие страны.