Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% при заключении сделки с Китаем

США введут 100-процентные пошлины на канадские товары, если Оттава заключит торговое соглашение с Пекином, заявил президент Дональд Трамп. Премьер-министра Канады Марка Карни он назвал губернатором. С 1 августа пошлины США на канадские товары составляют 35%.

«Если губернатор Карни думает, что он собирается превратить Канаду в “перевалочный пункт” для Китая, чтобы отправлять товары в США, он жестоко ошибается. Китай съест Канаду живьем, полностью поглотит ее, разрушит бизнес, социальную структуру и образ жизни в целом»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

16 января в Пекине прошли переговоры Марка Карни и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и чистых технологий.

