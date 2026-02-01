Муртазалиев потерпел первое поражение и не смог защитить титул чемпиона мира

Россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл в поединке с Джошем Келли из Великобритании и не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок за звание чемпиона мира IBF прошел в Великобритании. Он продлился все 12 раундов и решением большинства судей завершился победой Келли. Для 33-летнего Бахрама Муртазалиева поражение стало первым в карьере.

