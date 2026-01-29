Российский чемпион бьется с негабаритным соперником

31 января в Ньюкасле российский боксер Бахрам Муртазалиев будет защищать свой титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) в поединке против британского боксера Джоша Келли. Муртазалиев, боец с «чистым», только из побед, послужным списком, исключительно жесткий и агрессивный, проведет его в ранге явного фаворита.

Бахрам Муртазалиев (слева) и Джош Келли

Фото: Mark Robinson / Getty Images Бахрам Муртазалиев (слева) и Джош Келли

Фото: Mark Robinson / Getty Images

Для Бахрама Муртазалиева это будет вторая защита титула. Первую он провел в октябре 2024 года, спустя шесть месяцев после того, как завоевал его, справившись с немцем Джеком Кулкаем. И она превратила Муртазалиева, который не относился, несмотря на шикарный, сплошь из побед, послужной список, неяркий стиль, к бойцам раскрученным, медийным, в персону, интересующую всех, кто неравнодушен к боксу: слишком все получилось эффектно. Австралиец Тим Цзю, сын легенды отечественного бокса Константина Цзю, котировался тогда очень высоко, но Муртазалиев разделался с ним за неполных три раунда, показав тем, кто еще сомневался, что в его кулаках спрятана колоссальная для категории мощь, а угодить под них и вовремя не вернуться на безопасную дистанцию значит подписать себе приговор.

А еще этот поединок подтвердил, что Бахрама Муртазалиева соперники сторонятся, стараясь не нарываться на него без крайней необходимости. Вроде бы после такого выигрыша его должна была ждать куча выгодных предложений, но нет, все, кто по статусу мог бы с ним пересечься, находили причины, чтобы пересечение не состоялось.

В итоге пауза в карьере Муртазалиева растянулась на какую-то длиннющую дистанцию, а смельчаком, решившим отмазки, чтобы увернуться от боя с ним, не искать, оказался британец Джош Келли.

В большинстве букмекерских контор ставки на него принимают с коэффициентами в районе 3,5, то есть, строго говоря, аутсайдерскими. Не то чтобы совсем не видят шансов взять верх, но видят шансы скромные. И понятно почему.

У Джоша Келли чересчур неброская карьера. Неплохой, но не более того любитель, потом — профессионал, которому до сих пор не удавалось впечатлить ничем, кроме в целом солидной выучки. Долго дрался не в первом среднем, а в полусреднем весе (до 66,7 кг), и вообще-то, если исходить из габаритов, именно он кажется для Келли «родным». Британец ниже Муртазалиева, не такой плотный. В рейтинге лучших боксеров нынешней категории от BoxRec всего-то 16-й. И это при том, что самого Муртазалиева в нем нет из-за длительного простоя.

С топовыми оппонентами Келли никогда не сталкивался, а единственное поражение потерпел в 2021 году, будучи еще полусредневесом, от соотечественника Бахрама Муртазалиева Давида Аванесяна, действовавшего, между прочим, в манере, похожей на манеру чемпиона: давил, старался бить крепко и в конце концов в шестом раунде уничтожил британца.

Перед поединком с Муртазалиевым Джош Келли признался, что тот матч прекрасно, до деталей помнит. Но признавшись, сказал, что на самом деле рассматривает его исключительно как полезный опыт, как урок — ну в том смысле, что после него понял, какие ошибки нужно исправить. Но эти слова, судя по всему, не произвели никакого эффекта ни на букмекеров, ни на матерых экспертов, таких как Гэри Тодд, который в колонке для Fightnews, посвященной субботнему бою, честно сообщил, что не находит причин верить в светлые перспективы претендента. Ведь это Келли надо изобретать что-то экстраординарное, чтобы сломать неприятный расклад, а Муртазалиеву хватит привычной для него убойной работы.

Алексей Доспехов