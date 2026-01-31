NYT: лидеры стран ЕС обсудили меры по уменьшению зависимости от США

Руководители стран Евросоюза собрались на экстренный ужин в Брюсселе, где обсудили меры по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Обсуждения, по информации NYT, продолжались до раннего утра. Политики разработали план по противодействию администрации Дональда Трампа: сохранять спокойствие во время будущих провокаций американского президента и угрожать ответными пошлинами. Кроме того, политики договорились работать над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношениях «от своего все более ненадежного союзника», рассказали газете чиновники.

На ужине премьер-министр Италии Джоджия Мелони призывала продолжать диалог с Дональдом Трампом, сообщили источники. Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на незамедлительных мерах по сокращению регулирования бизнеса по всей Европе, чтобы стимулировать экономический рост и снизить зависимость от американской экономики. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для завоевания уважения господина Трампа Европа должна продемонстрировать готовность дать отпор его угрозам.

«Последние несколько недель наглядно показали, что Европейский союз часто дрейфует на волнах, создаваемых другими, что мы слишком зависимы от факторов, неподвластных нашему контролю, и недостаточно опираемся на свои сильные стороны»,— заявил после ужина премьер-министр Бельгии Барт де Вевер бельгийским парламентариям.

28 января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что США больше не считают Европу своим «центром тяжести»в вопросах международной политики. По ее словам, НАТО должна стать «более европейской», поскольку сейчас реален риск возвращения к миру, «где сила определяет право». Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны установить контроль над Гренландией для национальной безопасности. В середине января он угрожал восьми европейским странам ввести 10-процентные пошлины на их товары, поскольку те поддержали Данию в споре по поводу острова, однако позже передумал.