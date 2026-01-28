Каллас: США перестали считать Европу своим «центром тяжести»

США больше не считают Европу своим «центром тяжести» в вопросах международной политики. Эти изменения носят структурный характер, а не временный, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Кая Каллас отметила, что если Евросоюз хочет поддерживать отношения с США, странам блока необходимо адаптироваться к новым реалиям. По ее словам, НАТО должно стать «более европейским». «Риск полномасштабного возвращения к принудительной силовой политике, сферам влияния и миру, где сила определяет право, очень реален»,— сказала госпожа Каллас.

Одно из ключевых разногласий ЕС и США сегодня — ситуация вокруг Гренландии. Страны Европы выступили в поддержку Дании в вопросе принадлежности острова. Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины на товары из этих государств, но позже передумал. Politico писало, что неформальная встреча стран-членов ЕС в Брюсселе 22 января стала символическим моментом, когда блок «перешел Рубикон» в вопросе дальнейшего сотрудничества с США.

