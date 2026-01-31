Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после приземления в Майами отправился на переговоры с американской делегацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кортеж господина Дмитриева из нескольких автомобилей выехал на встречу с парковки отеля, сообщают ТАСС и «РИА Новости». «Интерфакс» отмечает, что переговоры были назначены на 08:00 по местному времени (16:00 мск).

О поездке в Майами Кирилл Дмитриев сообщил сегодня днем. Его визит в США состоится в преддверии второго раунда переговоров делегаций России и Украины в столице ОАЭ. Предыдущий раунд с участием представителей США прошел 23-24 января. Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что США могут принять участие в переговорах, однако на них не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.