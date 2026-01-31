Власти Москвы рассказали о круглосуточной уборке снега

В Москве городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства. Особо контролируют очистку пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и станциям метро, железнодорожным станциям, объектам соцсферы и рынка.

По данным ведомства, в течение всего светового дня чистят кровли многоквартирных домов. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, горожан просят за них не заходить. Работы обещают не прекращать даже в сильные морозы.

На этой неделе в Москве за три дня выпало 21 мм осадков, или 40% от месячной нормы. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. Сегодня ночью температура в городе опускалась до минус 21°С, что стало самой холодной ночью с начала зимы.

