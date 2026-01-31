Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночью на 31 января температура падала до – 20,4°С. Это стало самой холодной ночью с начала зимы, сообщил в Telegram специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кроме того, за сутки высота снежного покрова уменьшилась на 1 см и достигла 60 см. Это стало новым суточным рекордом для последнего дня января, рассказал синоптик. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составлял 59 см.

В Москве на этой неделе шел сильный снегопад в течение трех дней. За три дня выпало 21 мм осадков, или 40% от месячной нормы. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в городе будет –12...–14°С, в Подмосковье температура может упасть до –17°С.

