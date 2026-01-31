Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночью на 31 января температура падала до – 20,4°С. Это стало самой холодной ночью с начала зимы, сообщил в Telegram специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кроме того, за сутки высота снежного покрова уменьшилась на 1 см и достигла 60 см. Это стало новым суточным рекордом для последнего дня января, рассказал синоптик. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составлял 59 см.

В Москве на этой неделе шел сильный снегопад в течение трех дней. За три дня выпало 21 мм осадков, или 40% от месячной нормы. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в городе будет –12...–14°С, в Подмосковье температура может упасть до –17°С.

О снегопаде в Москве — в материале «Ъ».

Прохожие на Красной площади

Прохожие на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия снегопада в Москве

Последствия снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники городской коммунальной службы очищают от снега крыши павильона станции метро

Сотрудники городской коммунальной службы очищают от снега крыши павильона станции метро

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Посетители Северного речного вокзала

Посетители Северного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прохожие на прогулке в парке на территории Северного речного вокзала

Прохожие на прогулке в парке на территории Северного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега на Театральной площади

Уборка снега на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Подземный пешеходный переход

Подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Памятник Владимиру Ленину

Памятник Владимиру Ленину

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Обстановка на улице Большая Полянка

Обстановка на улице Большая Полянка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь в снегу

Красная площадь в снегу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Большой Дмитровке

Уборка снега на Большой Дмитровке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александровский сад

Александровский сад

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сугробы на проспекте Вернадского

Сугробы на проспекте Вернадского

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Снегоуборочная техника на дороге

Снегоуборочная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Расчистка улиц перед домом

Расчистка улиц перед домом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Чистые пруды

Чистые пруды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега на трассе

Уборка снега на трассе

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Реагент в деле

Реагент в деле

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Расчистка трамвайных путей

Расчистка трамвайных путей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с ребенком

Прогулка с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь

Красная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исторический музей

Исторический музей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Туристы у ГУМ-катка

Туристы у ГУМ-катка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега с крыши здания

Уборка снега с крыши здания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Парк искусств «Музеон»

Парк искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Большой Садовый пруд

Большой Садовый пруд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Головинские пруды

Головинские пруды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

