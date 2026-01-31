В Белгородской области два человека пострадали при детонации дрона

Два бойца подразделения «Орлан» были ранены при детонации украинского FPV-дрона в Белгородской области. ЧП случилось в городе Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ, для продолжения лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 в Белгороде.

4 января боец подразделения «Орлан» погиб во время ракетного удара по Грайворону. В этом же месяце власти Белгородской области сообщили, что для борьбы с беспилотниками проводят набор в подразделения «Орлан» и «БАРС». В Белгородской области на фоне военной операции на Украине действует режим ЧС федерального уровня и режим КТО.