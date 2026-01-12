Дополнительные роты набирают в «Орлан» и «БАРС-Белгород»

Власти Белгородской области продолжают укрепление подразделений «Орлан» и «БАРС» для борьбы с беспилотниками. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал на заседании правительства 12 января. В первую очередь речь идет о Грайворонском направлении. Там в составе «Орлана» формируют одну дополнительную роту. В «БАРСе», в свою очередь, сформируют две роты.

По словам Вячеслава Гладкова, в Грайворонском округе сложилась крайне тяжелая ситуация. Сейчас в подразделении «Орлана» идет замена командира, погибшего при выполнении задач. Стоит задача наладить более тесное взаимодействие с силовыми ведомствами и ситуационным центром.

Взять вопросы на контроль поручено исполняющему обязанности заместителя губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами Евгению Воробьеву. Как сообщал «Ъ-Черноземье», о его назначении стало известно сегодня. Ранее господин Воробьев занимал пост начальника управления региональной безопасности.

Губернатор также заявил, что в «Орлане» и «БАРСе» удалось дополнительно обеспечить 57 мобильных огневых групп транспортом и необходимым снаряжением. На это было потрачено около 350 млн руб.

В начале января Вячеслав Гладков рассказал, что инженеры и бойцы самообороны ведут непрекращающуюся работу над созданием систем для борьбы с дронами на оптоволоконном управлении. Такие дроны не детектируются, и в последние несколько месяцев они стали одной из главных проблем и угроз в приграничье.

