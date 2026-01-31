За 2025 год в Свердловской области введено 3,15 млн квадратных метров жилья

Строители ввели 3,15 млн квадратных метров жилья в Свердловской области за 2025 год, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Так, Свердловская область заняла шестое место среди всех регионов России.

В частности, около 1,55 млн квадратных метров — многоквартирные дома, почти 1,6 млн квадратных метров — индивидуальные жилые дома. Сейчас в Екатеринбурге строится 5,1 млн квадратных метров жилья, а за 2025 год введено 1,36 млн квадратных метра.

«В 2025 году уральскими строителями сдано 754 нежилых объекта общей площадью 1,6 млн квадратных метра. Ключевыми стали: логистический центр Wildberries, три новых здания кампуса УрФУ и семь поликлиник, построенных в разных городах Свердловской области»,— сообщил глава региона в своих социальных сетях.

В ноябре прошлого года Денис Паслер заявил, что регион перевыполнит план по вводу жилья в 2025 году. По его словам, в регионе планировалось ввести около 3 млн квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что созданная база и наличие предприятий по производству стройматериалов обеспечивают стабильную работу строительного сектора.