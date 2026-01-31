Свердловское МЧС предупредило о сильных холодах 1 февраля

МЧС Свердловской области выпустило предупреждение о сильных морозах ночью и утром 1 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, 1 февраля в Свердловской области ожидаются морозы до –42°C и порывы ветра до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает соблюдать меры предосторожности: по возможности, отказаться от поездок на автомобиле; остаться дома; защитить кожу лица и рук при выходе на улицу; одеться максимально тепло и многослойно.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители могут сообщить о ней по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру экстренных служб «112».

День 22 января 2026 года стал одним из самых холодных в XXI веке в Екатеринбурге — тогда среднесуточная температура опустилась до –28,5°С, что на 15,2°С ниже нормы.